وزير التعليم العالى يعقد أول اجتماع مع رؤساء الاتحادات الطلابية المنتخبين.. اليوم

وائل ربيعى

يعقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أول اجتماع برؤساء اتحادات طلاب الجامعات على مستوى الجمهورية ونوابهم، اليوم السبت، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور رؤساء الجامعات من أعضاء المجلس والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات.

ومن المقرر أن يستعرض المجلس، تقريرا مفصلا من الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية والمشرف على الانتخابات الطلابية، عن العملية الانتخابية وتنصيب رؤساء اتحادات الجامعات على مستوى الجمهورية.