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وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس مؤتمر التنوع البيولوجى بدعم الرئيس

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:32 ص
وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس مؤتمر التنوع البيولوجى بدعم الرئيس الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التنوع البيولوجى هو أساس الحياة على كوكب الأرض، مشيرة إلى أنه تم مناقشة إمكانية الحفاظ على وقف تدهور الأراضى، والصيد الجائر، فى القارة الإفريقية، وتم إصدار إعلان سياسى نتيجة لتلك المناقشات، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، تاكيدا على اهتمام مصر، ليصبح المؤتمر نموذجا لعمليات دمج القطاعات الخمسة المعنية بالتنوع البيولجى، ورسم خطة وقف فقدان التنوع البيولوجى، لما بعد 2030.
 
وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بمؤتمر التنوع البيوولجى للأمم المتحدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "خلال العامين القادمين، تقع على عاتقنا مسئولية لوقف هذا الهدر لصالح الأجيال القادمة، لقد قمنا فى مصر بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبنى مشروعات لوقف تلوث البحيرات كبحيرة المنزلة، والحفاظ على نهر النيل ووقف التعدى عليه، والذى يولى الرئيس اهتماما به، وفى مشروع العاصمة الإدارية تم مراعاة المعايير البيئية، وإتاحة مساحات كبيرة للزراعة". 
 
وتابعت: "نهتم خلال الفترة الحالية بالاستثمار فى البشر والكوكب من خلال تشجيع الدولة للشباب والمرأة فى المجتمعات المحلية، فى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وألإخر كونى أول شخصية عربية وإفريقية ترأس مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، وبدعم كامل من الريس عبد الفتاح السيسى، والذى يدعم المرأة بشكل كبير، وكلنا ثقة فى ضوء ما قدمته الوفود أن الررؤساء سيدعمون جهودنا للحفاظ على الكوكب الأرض، لصالح عيشة كريمة والحفاظ على كوكب الأرض".
 
 

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وزيرة البيئة

التنوع البيولوجى

مؤتمر التنوع البيولوجى




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