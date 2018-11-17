ننشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام والمشدد بـ"خلية طنطا" الإرهابية

كتب ــ إيهاب المهندس ــ إبراهيم سعيد ـ تصوير خالد كامل

بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، بالإعدام شنقا لمتهم والسجن المشدد 10 سنوات لـ 6 متهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"، تنشر "اليوم السابع" أسماء المتهمين فى القضية والصادر ضدهم أحكام بالإدانة.

المتهمون الصادر ضدهم أحكام بالإدانة هم كل من، إبراهيم محمد والصادر بحقه حكما بالإعدام، والمتهمون الصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 10 سنوات هم "أحمد محمد، عماد محمد، طارق نبيل، أحمد حمدى، على محمد، أسامة أحمد".

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.