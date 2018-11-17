نقابة الصيادلة: توكيل محامين لمتابعة قضية مقتل الصيدلى المصرى بالسعودية

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أنه تواصل مع وزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، فور علمه بمقتل صيدلى مصرى بالمملكة العربية السعودية، مضيفًا أن كل مؤسسات الدولة تحركت بشكل سريع بعد علمها بهذا الجريمة.

وقال نقيب الصيادلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، على قناة "ON E"، أن نقابة الصيادلة قامت بتوكيل عدد من المحامين للسفر إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة القضية.

وتابع: "تحدثت لوزيرة الهجرة وأتواصل معها لحظة بلحظها، ودم مصرى غالى علينا والحادث يخص كل مصرى وعربى وصيدلى، وما حدث كارثة ومصيبة وتم تكليف عدد من المحامين من النقابة وآخرين لمتابعة القضية".