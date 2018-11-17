نتنياهو: يتعين تجنب إجراء انتخابات مبكرة

(رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم السبت إنه يريد أن تستكمل حكومته مدتها، ليحمل بذلك أحد شركاء الائتلاف تبعات إجراء انتخابات مبكرة متوقعة.

وواجه نتنياهو دعوات من أعضاء فى ائتلافه لإجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان يوم الأربعاء.

واستقال ليبرمان بسبب ما وصفه بالسياسة الرخوة التى انتهجتها الحكومة فى مواجهة العنف عبر الحدود مع قطاع غزة مما أضعف أغلبية الحكومة فى الكنيست.

وكان وزير المالية الإسرائيلى موشى كاخلون، الذى يقود حزب كلنا، أول شريك فى الائتلاف يدعو نتنياهو لإجراء انتخابات مبكرة بعد لقائه معه يوم الخميس.