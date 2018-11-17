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مقتل 12 جنديًا وإصابة العشرات إثر اشتباكات مسلحة شرقى الكونغو الديمقراطية

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:00 ص
مقتل 12 جنديًا وإصابة العشرات إثر اشتباكات مسلحة شرقى الكونغو الديمقراطية عناصر من جيش الكونغو
كينشاسا أ ش أ
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أعلن المتحدث باسم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، لامبرت مندي، عن مقتل 12 جنديًا من البلاد، وإصابة العشرات إثر وقوع اشتباكات مع ميليشيات مسلحة شرقى البلاد.

وأضاف مندى - حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية،  الجمعة - أن هذه الاشتباكات وقعت يوم الأربعاء الماضى وراح ضحيتها 7 جنود آخرين من قوات حفظ السلام الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة فى المناطق التى يضربها مرض فيروس إيبولا شرقى البلاد.

ولم تتطرق القناة للمزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

يُشار إلى أن متحدثًا باسم الأمم المتحدة قد أعلن أمس عن مصرع 7 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية خلال عملية عسكرية مشتركة مع قوات الجيش فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أن العملية المشتركة استهدفت العناصر المتمردة شمال شرقى الكونغو الديمقراطية، وأسفرت عن جرح 10 أشخاص آخرين، فيما اعتبر أحد أفراد قوات حفظ السلام الدولية فى عداد المفقودين.

وأضاف المتحدث أن 6 من القتلى يحملون جنسية مالاوى، فيما يحمل السابع جنسية تنزانيا ، مشيراً الى أن العملية العسكرية أسفرت كذلك عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف القوات الكونغولية الديمقراطية.

 


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