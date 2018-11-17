مفتى الجمهورية : تجديد الخطاب الدينى يرتبط بتفكيك الفكر المتطرف وكشف ضلاله

نظمت كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، فرع تفهنا الأشراف بالدقهلية ندوة عن "دور الأزهر فى تفكيك الفكر المتطرف" بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ورافقه فيها الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، إن الجماعات الإرهابية تحاول نشر أفكارها المتطرفة والمغلوطة وبث السموم في عقول الطلاب والشباب وغيرهم في محالة لتضليل تلك الفئات،ووجه الشكر لمحافظ الدقهلية لحرصه على المشاركة في المناسبات الدينية وقال أن المحافظ حضر بالأمس افتتاح مسجد واليوم يشاركنا ندوة محاربة الإرهاب.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الندوة تهدف إلى محاربة المتطرفين دينيًا الخارجين عن سماحة الإسلام، مؤكدًا على دور مصر المهم فى محاربة الإرهاب العابر للحدود وتضحية أبناء القوات المسلحة بأرواحهم فداء للوطن وحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية اليائسة على البلاد.

وأضاف أن قضية تجديد الخطاب الديني، ترتبط بتفكيك الفكر المتطرف وكشف ضلاله وفساده لتحصين شبابنا ومجتمعاتنا من شر هؤلاء جميعا.

وألقى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية كلمة شدد فيها على سماحة الدين الإسلامي ودعوته للسلام والمحبة والإخاء والذي حرم قتل النفس البشرية كما تدعو الأديان السماوية كافة إلى السلام والتعايش الآمن بين الناس كافة مهما بلغت بينهم الاختلافات.

وأضاف :"مشاركتي المستمرة في الندوات والمؤتمرات الدينية تأتي ايمانا بأن الجميع أخوة وشركاء في وطن واحد لا يفرق بين أبنائه مهما اختلفت عقائدهم".

في ختام الندوة قدم مفتى الجمهورية ومحافظ الدقهلية شهادات التقدير لأوائل الطلاب بالجامعة تكريما لهم لتميزهم وتفوقهم.