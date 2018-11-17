مصر للطيران تكثف رحلاتها لشرم الشيخ لنقل المشاركين بمؤتمر التنوع البيولوجى

وشكلت مصر للطيران ( الناقل الرسمى لضيوف المؤتمر ) فرقا من العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي لاستقبال الضيوف المشاركين من معظم دول العالم وانهاء اجراءات وصولهم وسفرهم الى مدينة شرم الشبخ واستضافاتهم حتى إتمام عملية سفرهم، كما شكلت مصر للطيران فرقا بمطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال المشاركين.

ويعد مؤتمر التنوع البيولوجى بمدينة شرم الشيخ و الذى تترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، ويشارك فيه وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم.

ومن المقرر مناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجى واتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات فى العقاقير الطبية أو عند إقامة أى مصنع فى مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان.