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مصر للطيران تكثف رحلاتها لشرم الشيخ لنقل المشاركين بمؤتمر التنوع البيولوجى

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:28 م
مصر للطيران تكثف رحلاتها لشرم الشيخ لنقل المشاركين بمؤتمر التنوع البيولوجى صوره ارشيفية
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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كثفت الشركة الوطنية مصر للطيران رحلاتها المتجهة من القاهرة والمطارات والعواصم العربية والعالمية إلى مدينة شرم الشيخ لنقل الضيوف المشاركين بمؤتمر التنوع البيولوجى والذى حضر حفل افتتاحه اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى. 
 
وشكلت مصر للطيران ( الناقل الرسمى لضيوف المؤتمر ) فرقا من العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي لاستقبال الضيوف المشاركين من معظم دول العالم وانهاء اجراءات وصولهم وسفرهم الى مدينة شرم الشبخ واستضافاتهم حتى إتمام عملية سفرهم، كما شكلت مصر للطيران فرقا بمطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال المشاركين. 
 
ويعد مؤتمر التنوع البيولوجى بمدينة شرم الشيخ و الذى تترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، ويشارك فيه وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم.
 
ومن المقرر مناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجى واتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات فى العقاقير الطبية أو عند إقامة أى مصنع فى مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان. 
 
 

 


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