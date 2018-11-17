مصرع شاب تحت عجلات سيارة نقل بشرق بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

لقل شاب يناهز الثالثة والعشرين من عمره مصرعه تحت عجلات سيارة نقل تحمل لوحات معدنية رقم 1854 دقهلية بجوار أحد أعمدة الإرسال بشرق بورسعيد وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد مصرع محمد عبدالله البيلى، 23 سنه، تحت عجلات سيارة نقل بجوار أحد أعمدة الإرسال شرق تفريعة بورسعيد .

وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على جثة الشاب بمشرحة مستشفى بورفؤاد العام وإخطار النيابة العامة التى أمرت بإنتداب الطب الشرعى للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية من عدمه للتصريح بالدفن لمباشرة التحقيق .