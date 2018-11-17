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مصرع ربة منزل إثر اصطدام سيارة ميكروباص بها فى البحيرة

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:54 ص
مصرع ربة منزل إثر اصطدام سيارة ميكروباص بها فى البحيرة جثه - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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لقيت ربة منزل مصرعها إثر اصطدام سيارة ميكروباص بها فى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بالقرب من مدينة كفر الدوار بالبحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع أمام مدخل الإرسال الإذاعى اتجاه الإسكندرية.

وبالانتقال تبين أنه أثناء عبور "ث ع ا" 55 سنة ربة منزل مقيمة قرية أبيس دائرة المركز للطريق المشار إليه اصطدمت بها سيارة ميكروباص قيادة "حسن م م" 23 سنة سائق مقيم مركز الشهداء منوفية، ما أدى لإصابتها ووفاتها.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بالدفن.


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