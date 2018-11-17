مسيرة عامرة بالمنجزات.. محمد بن زايد يهنئ السلطان قابوس بالعيد الوطنى لعمان

كتب ـ إسلام جمال

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، السلطان قابوس بمناسبة العيد الوطنى الـ 48 لسلطنة عمان.

وبعث ولى عهد أبو ظبى ببرقية تهنئة للسلطان قابوس، عبر تغريدة بثها من خلال حسابه على موقع "تويتر": "تهانينا القلبية ﻷخي السلطان قابوس بمناسبة العيد الوطني الـ48 لسلطنة عمان الشقيقة، ولشعبها اﻷصيل نقول دمتم في سعادة وخير ونماء".



محمد بن زايد

وأضاف: "مسيرة عامرة حافلة بالمنجزات فى ظل قيادة فذة، الإمارات وعمان أخوة متجذرة وعلاقات ممتدة لا تزيدها اﻷيام إلا رسوخا وقوة ومحبة".