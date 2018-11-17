video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 09:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسيرة عامرة بالمنجزات.. محمد بن زايد يهنئ السلطان قابوس بالعيد الوطنى لعمان

السبت، 17 نوفمبر 2018 08:32 ص
مسيرة عامرة بالمنجزات.. محمد بن زايد يهنئ السلطان قابوس بالعيد الوطنى لعمان محمد بن زايد
كتب ـ إسلام جمال
إضافة تعليق

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، السلطان قابوس بمناسبة العيد الوطنى الـ 48 لسلطنة عمان.

وبعث ولى عهد أبو ظبى ببرقية تهنئة للسلطان قابوس، عبر تغريدة بثها من خلال حسابه على موقع "تويتر": "تهانينا القلبية ﻷخي السلطان قابوس بمناسبة العيد الوطني الـ48 لسلطنة عمان الشقيقة، ولشعبها اﻷصيل نقول دمتم في سعادة وخير ونماء".

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

وأضاف: "مسيرة عامرة حافلة بالمنجزات فى ظل قيادة فذة، الإمارات وعمان أخوة متجذرة وعلاقات ممتدة لا تزيدها اﻷيام إلا رسوخا وقوة ومحبة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نتنياهو يختتم زيارته إلى سلطنة عمان عقب لقائه السلطان قابوس

فيديو وصور.. السلطان قابوس يستقبل نتنياهو فى قصر بيت البركة بمسقط

السلطان قابوس يهنئ الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

سلطنة عمان

محمد بن زايد

السلطان قابوس

الامارات

العيد الوطنى لسلطنة عمان




لا تفوتك
"القوى العاملة" تبدأ غدًا قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة ألف جنيه

"القوى العاملة" تبدأ غدًا قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة ألف جنيه

محمد صلاح يستمع لأغنية "هدد" بعد مباراة مصر وتونس

محمد صلاح يستمع لأغنية "هدد" بعد مباراة مصر وتونس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

إخلاء سبيل مالكة حضانة التعذيب و مشرفتين بكفالة 500 جنيه

إخلاء سبيل مالكة حضانة التعذيب و مشرفتين بكفالة 500 جنيه

"مصر للطيران": إقلاع طائرة الشهيد ساطع النعمانى من لندن لنقله إلى القاهرة

"مصر للطيران": إقلاع طائرة الشهيد ساطع النعمانى من لندن لنقله إلى القاهرة

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة