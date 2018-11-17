محافظ كفر الشيخ يحيل شكوى تعدى على حرم الطريق إلى النيابة الإدارية

كفر الشيخ – محمد سليمان

أحال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ شكوى أحد المواطنين للنيابة الإدارية بشأن قيام المواطنة "ع.م.خ" المقيمة بعزبة عبد الجليل شعلان طريق الكربة ببلطيم بالبناء المخالف على حرم الطريق الأسفلت والبناء عبارة عن ثلاثة محلات بالطوب الابيض والأسمنت بطول ثلاثة أمتار بعرض عشرة أمتار متعدية على حرم الطريق بمسافة 8 أمتار مخالفة بذلك أحكام قانون الطرق رقم 84 لسنة 1968 ولائحتة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 152 لسنة 1970م.

وقد صدر حكم محكمة البرلس بتغريم المواطنة بمبلغ 100 جنية ورد الشى لأصلة والمصاريف، كما صدر قرار مديرية الطرق والنقل بإزالة التعديات المقامة من المواطنة المذكورة وحتى تاريخة لم يتم تنفيذ قرار الازالة للمبانى المخالفة.

وقرر المحافظ إحالة أوراق الشكوى للنيابة الإدارية للتحقيق في هذه المخالفات، استجابة للمواطن الشاكى والمزكى من النائب سيد أحمد عيسى، عضو مجلس النواب، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالى والإدارى طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.