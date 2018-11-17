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قيادتك للسيارة بتهور تعرضك للحبس بقانون المرور الجديد.. تعرف على العقوبة

السبت، 17 نوفمبر 2018 04:30 ص
قيادتك للسيارة بتهور تعرضك للحبس بقانون المرور الجديد.. تعرف على العقوبة رادار لالتقاط السرعات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويتم من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:

 

 القيادة برعونة وتهور على الطرق

أقرت المادة 79 مخالفات الشريحة الرابعة، بخصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.

 

 الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر

أقرت المادة 77 من قانون المرور الجديد بتلك المخالفة ضمن الشريحة الثانية من القانون، على أن يجرى فيها خصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.


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