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قرقاش : استقرار السعودية أساسى لدولة الإمارات وللمنطقة برمتها

السبت، 17 نوفمبر 2018 03:05 م
قرقاش : استقرار السعودية أساسى لدولة الإمارات وللمنطقة برمتها أنور قرقاش
أ ش أ
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أكد وزيرالدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش اليوم السبت ،أن استقرار المملكة العربية السعودية أساسي لدولة الإمارات وللمنطقة برمتها.

وقال قرقاش - في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بثتها قناة (العربية) الإخبارية - : "إن الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح" مؤكدا على ضرورة استمرار الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأشار إلى أن الإعلان عن نتائج التحقيق في مقتل خاشقجي يمثل خطوة جادة تأتي تنفيذا للإرادة السياسية بالتعامل القانوني الشفاف مع القضية ، وأنه آن الآوان للانتهاء من تسييس القضية واستخدامها للنيل من سمعة المملكة واستقرارها.

وكانت النيابة العامة السعودية قد وجهت أمس الأول الخميس التهم إلى 11 شخصا في قضية مقتل خاشقجي فيما طالبت بإعدام من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية على البقية.

 


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