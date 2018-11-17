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فيديو.. مزارات أثرية رائعة فى الواحات البحرية أبرزها مقبرة "بنايوتي"

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:55 م
فيديو.. مزارات أثرية رائعة فى الواحات البحرية أبرزها مقبرة "بنايوتي" المقابر القديمة
كتبت أسماء شلبى
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تضم الواحات البحرية مزارات أثرية رائعة ومقابر ملونة منذ القدم، فمنذ قديم الزمان اهتم المصريون القدماء بالواحات البحرية وجاء من بعدهم الرومان، نظراً للإمكانيات الزراعية الهائلة التي وفرت سبل العيش الكريم لهم وباتت تلك المنطقة تمثل سلة خبز للفراعنة والرومان .

مقبرة «بنايوتي» وهو ابن «زد ـ أمون ـ أف ـ عنخ» أحد هذه الآثار، وتتميز بالنقوش الجنائزية الملونة وترجع أهمية هذه الفترة فى التعريف على الأسلوب المستعمل فى الرسوم والنقوش والخطوط بالمقبرة الفرعونية خلال تلك الحقبة التاريخية.

وباننتيوم مقبرة منحوتة في الصخر من الأسرة 26 ، وتتكون من البئر المؤدي للمقبرة وطواله يبلغ حوالى 6 متر، وصالة ذات أربعة أعمدة من العصر اليونانى الرومانى، وحجرة الدفن، وحجرات جانبية أعيد استخدامها في العصر الروماني، ويمكن نطق الاسم "بناتي" او "باننتيوم " او "بنيوتي" لأنه كتب بطرق مختلفة في نصوص المقبرة .

وتتمتع المقبرة بعدة مناظر أولها مشهد التحنيط لـ"بنيوتى" ومشهد رحلة القمر،بالإضافة إلى مشهد رحلة الشمس،ومدخل حجرة الدفن التى تتم فيها محاكمة المتوفى.

وأشهر المناطق الأثرية بالواحات البحرية القصر وعين المفتلا والباويطي والشيخ سوبي ويوسف سليم والحيز.

 

 

الاثار القديمة
الاثار القديمة

 

الأثار بالواحة
الأثار بالواحة

 

المقابر القديمة
المقابر القديمة

 

الواحات القديمة
الواحات القديمة

 

الواحة القديمة
الواحة القديمة

 

بير أحدى المقابر
بير أحدى المقابر

 

تراث الواحة
تراث الواحة

 

رحلة الشمس
رحلة الشمس

 

غرفة الدفن
غرفة الدفن

 

متحف بنايوتي
متحف بنايوتي

 

محاسبة المتوفى
محاسبة المتوفى

 


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مقبره بنايوتى

بنايوتى

نقوش جنائزيه

الواحات

مزارات الواحات

السياحه فى الواحات




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