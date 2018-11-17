فيديو.. مزارات أثرية رائعة فى الواحات البحرية أبرزها مقبرة "بنايوتي"

كتبت أسماء شلبى

تضم الواحات البحرية مزارات أثرية رائعة ومقابر ملونة منذ القدم، فمنذ قديم الزمان اهتم المصريون القدماء بالواحات البحرية وجاء من بعدهم الرومان، نظراً للإمكانيات الزراعية الهائلة التي وفرت سبل العيش الكريم لهم وباتت تلك المنطقة تمثل سلة خبز للفراعنة والرومان .

مقبرة «بنايوتي» وهو ابن «زد ـ أمون ـ أف ـ عنخ» أحد هذه الآثار، وتتميز بالنقوش الجنائزية الملونة وترجع أهمية هذه الفترة فى التعريف على الأسلوب المستعمل فى الرسوم والنقوش والخطوط بالمقبرة الفرعونية خلال تلك الحقبة التاريخية.

وباننتيوم مقبرة منحوتة في الصخر من الأسرة 26 ، وتتكون من البئر المؤدي للمقبرة وطواله يبلغ حوالى 6 متر، وصالة ذات أربعة أعمدة من العصر اليونانى الرومانى، وحجرة الدفن، وحجرات جانبية أعيد استخدامها في العصر الروماني، ويمكن نطق الاسم "بناتي" او "باننتيوم " او "بنيوتي" لأنه كتب بطرق مختلفة في نصوص المقبرة .

وتتمتع المقبرة بعدة مناظر أولها مشهد التحنيط لـ"بنيوتى" ومشهد رحلة القمر،بالإضافة إلى مشهد رحلة الشمس،ومدخل حجرة الدفن التى تتم فيها محاكمة المتوفى.

وأشهر المناطق الأثرية بالواحات البحرية القصر وعين المفتلا والباويطي والشيخ سوبي ويوسف سليم والحيز.



الاثار القديمة



الأثار بالواحة



المقابر القديمة



الواحات القديمة



الواحة القديمة



بير أحدى المقابر



تراث الواحة



رحلة الشمس



غرفة الدفن



متحف بنايوتي