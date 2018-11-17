عبور 448 سفينة قناة السويس بحمولة 31.5 مليون طن خلال أسبوع

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية، من الخميس قبل الماضى حتى أول أمس الخميس، عبور 448 سفينة بحمولة 31.5 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة فى صناعة النقل البحرى، وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية واتجاه ترسانات السفن العالمية لصناعة أجيال جديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما تعاملت معه إدارة القناة بنظرة مستقبلية ناجحة من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم الخميس قبل الماضى عبرت القناة 60 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، ويوم الجمعة عبرت قناة السويس 63 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت، 49 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، وعبرت يوم الأحد قناة السويس، 46 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، فيما عبرت يوم الاثنين 59 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 47 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن، فيما عبرت يوم الأربعاء 66 سفينة بحمولة 5.1 مليون طن، وعبرت يوم الخميس قناة السويس 58 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ8 أيام الماضية إلى 448 سفينة بحمولة 31.5 مليون طن.