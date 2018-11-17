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ضبط 29 هاربا من تنفيذ 37 حكما قضائيا فى حملة أمنية بمطار القاهرة الدولى

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:09 م
ضبط 29 هاربا من تنفيذ 37 حكما قضائيا فى حملة أمنية بمطار القاهرة الدولى مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى القبض على 29 هاربا من تنفيذ 33 حكمًا قضائيا اثناء تنفيذ حملة أمنية بالمطار تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
 
 
وأفاد مصدر بالمطار أن اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار وجه القيادات الأمنية بالمطار بتنفيذ حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع إدارات شرطة المطار، على مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 29 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية تنوعت ما بين خيانة أمانة وسرقة تيار كهربائي وتبديد وبناء دون رخصة وضرب. 
 
 
وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

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