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ضبط 200 كيلو بويات منتهية الصلاحية بالأقصر

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:44 م
ضبط 200 كيلو بويات منتهية الصلاحية بالأقصر جانب من المضبوطات
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، عن ضبط 200 كيلو بويات منتهية الصلاحية، وذلك فى اطار مراقبة الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجارى والتدليس والتأكد من صلاحية السلع.

تم تحرير محضر 1057 جنح أمن الدولة البياضية ضد "م ج ا"، وتم تحرير 3 محاضر فى مجال ضبط الأسواق والأسعار وجارى العرض على النيابة العامة، كما تهيب مديرية التموين، بالمواطنين بضرورة توخى الحذر عند شراء السلع الغذائية وغير الغذائية، وضرورة التأكد من الصلاحية والعلامات التجارية.

 


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