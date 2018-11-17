ضبط أطنان سلع فاسدة ومواد بترولية مهربة

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (88) قضية ضبط خلالها (222,935 طن – 70,780 ألف لتر – 27,019 ألف قطعة – 28,242 ألف عبوة) .. أبرزها ضبط مدير مطحن لإنتاج الدقيق البلدى المستخدم فى صناعة الخبز ، بدائرة مركز شرطة الصف (بالجيزة) لقيامه بالتلاعب بأرصدة الدقيق البلدى المدعم ، وإنقاص وزن الشكائر عند التعبئة بكمية قدرها 750 جرام فى الشيكارة زنة (50 كيلو جرام) ، وتم ضبط كمية قدرها (120طن دقيق بلدى مدعم معبأ داخل عبوات ، تمهيداً لتوزيعها على المخابز ، وتحقيق أرباح غير مشروعة).