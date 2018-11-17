ضاحى خلفان: قطر أبغض الدول عند أبناء الأمة العربية بسبب نظام "الحمدين"

كتب إسلام جمال

واصل الفريق ضاحى خلفان، نائب مدير عام قطاع الأمن العام بإمارة دبى، الهجوم على النظام القطرى، واصفاً دولة قطر بأنها أبغض الدول عند الأمة العربية.

وكتب سلسلة من التغريدات، بثها عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "إن ابغض الدول عند بني الامة العربية دولة الحمدين".



ضاحى خلفان

وأضاف: "والله إن التاريخ يسجل حقبة زمنية لقطر أسوأ حقبة فى تاريخ الجزيرة العربية منذ أن تنفس البشر فيها الهواء على هذه الأرض جمعت كل نطيحة ومتردية وجابتهم من جمال ريال الى فيصل القاسم إلى شلة العملاء فقط لهدم الامة".

واختتم: "قطر عودة العلاقات معها مرفوضة شعبيا جملة وتفصيلا إلى أن ينتهى نظام الحمدين لا تنتظروا من عملاء نوايا مخلصة دويلة فى قبضة تنظيم الإخوان ماذا تنتظر منها".