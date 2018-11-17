صور.. وزير الرى يصل البحيرة لافتتاح محطة الصرف الزراعى برشيد

البحيرة - ناصر جودة

وصل منذ قليل، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إلى محافظة البحيرة، وذلك لافتتاح محطة الصرف الزراعى بمنطقة طابية العبد الجديدة برشيد بتكلفة 90 مليون جنيه.

وكان فى استقبال وزير الرى اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام والمهندس حازم الأشمونى السكرتير المساعد وقيادات مديرية الرى بالبحيرة

ويستهدف افتتاح هذه المحطة الجديدة تحسين خدمة الصرف الزراعى بزمام حوض الرمال والبوصيلى برشيد ومواجهة السيول المحتملة وسقوط الأمطار الغزيرة فى فصل الشتاء .



محافظ البحيرة ووزير الرى



وزير الرى بالبحيرة

جانب من الزيارة