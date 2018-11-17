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صور.. هواة الصقور يحتفلون باليوم العالمى للصقارة بصحراء الإسكندرية

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:03 م
صور.. هواة الصقور يحتفلون باليوم العالمى للصقارة بصحراء الإسكندرية أحد مربى الصقور أثناء مسكة بالصقر
الإسكندرية - هناء أبو العز
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نظم مجموعة من هواة تربية الصقور، صباح اليوم، احتفالية باليوم العالمى للصقارة، تحت شعار "مصر.. حيث بدأ كل شئ"، بحضور عدد من المهتمين بهواية تربية الصقور، منهم نادى الجوارح المصرى، بالاشترك مع نادى القناص المصرى والصقارة المصرى ونادى الوكرى من محافظات المنصورة والقاهرة والإسكندرية ودمياط والبحيرة والجيزة.

 

من جانبه قال محمد ممدوح، الأمين العام لنادى الجوارح المصرى، إن الاحتفالية تجمع نوادى هواة الصقارة فى مصر، للتعارف مع المهتمين بتربية الصقور، يتم خلالها الصيد بالطيور الجارحة وتدريب الطيور الصغيرة على الصيد.

 

وأشار ممدوح، إلى أن طريقة الحصول على الصقور من خلال الصيادين، ونفضل الطيور التى أقل من سنة وغير جاهزة للتزاوج فى الطبيعة وتبقى فى حيازتنا لمدة عام وهو موسم كامل، ثم تطلق فى الطبيعة، لتكمل دورتها الطبيعية.

 

وقال أحمد سامى رئيس نادى الجوارح المصرى: "نعمل مع وزارة البيئة، حين يتم التعامل مع الطيور الجارحة ونقلها إلى حدائق الحيوان، ونقوم برعايتها وعمل أوكار مناسبة للوقوف عليها، حتى موعد إطلاقها فى الطبيعة الذى نحدد مكانه وفقا لمكان الرياح التى تساعد الطيور على الارتفاع وحتى لا يكون بعيدا عن مكان هجرته".

 

وأضاف سامى، أن من أهم إنجازات نادى الجوارح تمثيل مصر فى مهرجان الصداقة الدولى للبيزرة فى دولة الإمارات، وتم التواصل مع عدد من ممارسى الهواية بدول العالم المختلفة، كما مثلنا مصر عام 2016 فى مؤتمر الحياة البرية فى أبو ظبى، والذى كان يتضمن كيفية استغلال الهواية فى الحفاظ على البيئة.

 

فيما أكد شريف بسيونى، عضو نادى الجوارح، على أن متوسط عمر الصقر يصل إلى 21 سنة، بينما يصل عمر الصقر العقاب من 40 إلى 70 سنة، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع العيش فى قفص، لأنه يظل يحاول تحطيمه فيكسر ريشه وبالتالى لا يخرج الريش مرة اخرى إلا بعد سنة ولا يستطيع الطيران.

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أحد-مربى-الصقور
 

 

مربى-الصقور-مع-الصقر-الخاص-به
 

 


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