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صور.. نائب وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان مزرعة للإنتاج الحيوانى

السبت، 17 نوفمبر 2018 04:35 م
صور.. نائب وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان مزرعة للإنتاج الحيوانى
البحيرة - ناصر جودة
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افتتحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية يرافقها اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مشروع وفرة للإنتاج الحيوانى التابع لبنك الطعام المصرى بمركز أبو المطامير، حيث قامت نائب وزير الزراعة ومحافظ البحيرة بجولة داخل المزرعة  لتفقد اقسام الانتاج والتسمين والحلابات .

من جانبها أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعه أهمية بنك الطعام لتطويره منظومة الانتاج الحيوانى والحد من استيراد اللحوم الحمراء وسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الالبان ومشتقاتها، مشيره إلى أن الاستثمار فى المزارع الحيوانية فى مصر بلغ 2.9 مليار جنيه، كما تم ترخيص 12 ألف مزرعة وذلك بعد تيسيرات البنوك فى هذا المجال.

فيما أكد محافظ البحيرة على دعم المحافظة للمشروع الجديد مع بحث إمكانيه الاستعانة بخبرات بنك الطعام فى تنمية وتطوير مشروع "عاداة" للثروة الحيوانية بسيدى غازى بكفر الدوار ليصل إلى 10 آلاف رأس ماشية، مما سيسهم فى توفير اللحوم ومنتجات الألبان بأسعار اقتصادية لحدمة مواطنى المحافظة.

وأكد معز الشهدى الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى أن البنك أنشأ مزارع وفرة للإنتاج الحيوانى على مساحة 20 فدان وذلك بالاستعانه بشركة جهينة لما لديها من الخبرات و الكوادر الفنية فى مجال مزارع الالبان وذلك وفقا لبروتوكول التعاون بينهما على أن يكون للشركة  الاولوية فى شراء الالبان المنتجة من مزرعة بنك الطعام المصرى.

فيما أكد الدكتور رضا سكر المدير التنفيذى لبنك الطعام أن المشروع حاصل على شهادة الايزو ويوفر أكثر من 100 فرصة عمل للشباب فى مختلف اقسام المزارع كما يضم المشروع  مركز تدريب ملحق بالمزرعة لتدريب العملين فى مجال الانتاج الحيواني.

حضر الافتتاح حازم الاشمونى السكرتير العام المساعد والمهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين.

 

نائب وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان مزرعة وفرة (2)
 

 

نائب وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان مزرعة وفرة (3)
 

 

نائب وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان مزرعة وفرة (4)
 

 

نائب وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان مزرعة وفرة (5)
 

 

نائب وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان مزرعة وفرة (6)
 

 

نائب وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان مزرعة وفرة (7)
 

 

نائب وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان مزرعة وفرة (8)
 

 


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