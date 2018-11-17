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صور.. شقيق نجم ليفربول يدلى بصوته فى انتخابات مركز شباب محمد صلاح بنجريج

السبت، 17 نوفمبر 2018 03:54 م
صور.. شقيق نجم ليفربول يدلى بصوته فى انتخابات مركز شباب محمد صلاح بنجريج ناصر صلاح غالى
الغربية – مصطفى عادل
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حرص ناصر صلاح غالى شقيق اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف فى صفوف ليفربول الانجليزى على الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس ادارة مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب.

وقام شقيق اللاعب بمراجعة اسمه فى كشوف اعضاء الجمعية العمومية، والإدلاء بصوته لاختيار رئيسا لمجلس الإدارة وأعضاء المجلس.

كانت إنتخابات إختيار مجلس إدارة جديد لمركز شباب محمد صلاح قد انطلقت صباح اليوم وسط اقبال كيير من اعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على التوافد على مركز الشباب للادلاء باصواتهم منذ فتح باب التصويت، وبلغ عدد الأعضاء ممن لهم حق التصويت 339 عضوا.

وتجرى الانتخابات تحت اشراف قضائى ولجنة مشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالغربية برئاسة على الراعى وكيل المديريه للشباب، وإدارة شباب بسيون وسط تواجد أمنى لتأمين عمليه التصويت، على ان تعلن نتيجة الانتخابات بعد غلق باب التصويت فى السابعة مساء اليوم.

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