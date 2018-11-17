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صور.. رئيس مدينة أبو رديس يتفقد أعمال إزالة آثار السيول بوادى فيران

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:23 م
صور.. رئيس مدينة أبو رديس يتفقد أعمال إزالة آثار السيول بوادى فيران رئيس المدينة يتفقد السد بوادى سيلاف
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة أبورديس بجنوب سيناء، عمليات رفع الآثار الناجمة عن السيل الذى ضرب قرى وتجمعات الوحدة المحلية بوادى فيران، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتحقيق أقصى درجات التأمين للمواطنين ولكافة المنشآت بكل مدن محافظة جنوب سيناء، لمواجهة أى طارئ محتمل.

وتابع رئيس المدينة إعادة الأوضاع الى طبيعتها سواء بالطرق أو أمام المنشآت والمنازل والتجمعات.

ووجه رئيس المدينة الشكر لجميع الأجهزة التى تعاونت فى التصدى باحترافية تامة لمواجهة ذلك السيل الذى وصلت حدته الى السيل الذى تعرضت له أبورديس فى التسعينات وخص كافة الأجهزة الأمنية ومديرية الطرق والعاملين بها ومديرية الموارد المائية والعاملين بها فى ادارة الأزمات والكوارث، برئاسة مركز ومدينة أبورديس على ما بذلوه من جهد ساهم فى عدم حدوث أى أضرار أو إصابات فى الأرواح أو الممتلكات العامة او الخاصة.

وتفقد رئيس المدينة سد وادي سيلاف الجديد بمنطقة فيران الذى تم الانتهاء منه منذ 20 يوما فقط والذى كان له بالغ الأثر الايجابى فى حجب ضرر كبير كان من الممكن أن يحدث لقرية فيران وتجمعاتها لو لم يحجز هذا السد العملاق 200 ألف متر مكعب مياه أمطار.

وأكد رئيس المدينة على الرؤية الثاقبة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء الذى وضع خطة طويلة المدى لحماية كافة مدن وتجمعات المحافظة بانشاء عدد من السدود الاسترتيجية والتى كان من بينها سد سيلاف الذى حمى فيران من كارثة كان من الممكن ان تحث لولا هذا السد العملاق بوادى سيلاف، كما حرص رئيس المركز على زيارة دير النبى موسى عليه السلام "السبع بنات الراهبات" بوادى فيران والتقى بالامهات للاطمئنان عليهن وعلى الدير ولبى طلباتهم فورا برفع بعض اثار الطمى الناجمة عن السيل من أمام أبواب الدير.

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