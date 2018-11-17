صور.. ختام بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين بالأقصر ورجال مصر الخامس والسيدات الثالث

الأقصر – أحمد مرعى

اختتمت فاعليات بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين بالصالة المغطاة بمدينة طيبة بالأقصر، والتي استمرت منافساتها لمدة 3 أيام بالمحافظة، وجاء حفل الختام في عرض بسيط يعكس حضارات الدول المشاركة، وتصدر البطولة المنتخب الأوكراني للسيدات والرجال تلتها روسيا وتركيا وإيران في بطولة الرجال بينما حصل المنتخب المصري على المركز الخامس من التسع دول المشاركة وهي (اليابان والتشيك وأوكرانيا وفنزويلا ورسيا وإيران وتركيا والهند)، وهذا يعتبر إنجازا يحسب لمنتخب الرجال المصري.

وأثنى الدكتور خالد عبادة، المدير الفني للمنتخب المصري علي أداء الفريق، قائلا: "هذا أول منتخب يتم مشاركته في بطولات دولية، والمركز الخامس يعتبر انجازاً كبيراً، مشيداً باللاعب محمد فتح الله في وزن 67.5 والذي حصل علي ذهبيتين وفصيتين، وأيضا باللاعب خالد السيد برونزية، بينما حصل البساطي على ميداليتين برونزيتين في البنش في ظل منافسة شرسة من إيران وتركيا.

وأضاف خالد عبادة لـ"اليوم السابع"، أن المنتخب المصري للسيدات حقق إنجاز كبير بالحصول علي المركز الثالث في البطولة، حيث حققت في اللاعبة رشا جمال إنجازا بل إعجازا حيث كسرت الرقم القديم و هو 232.5 مجموع الثلاث رفعات وحققت فيه رقما عالميا جديد بزيادة 70 ك وهو 302.5، وهذا الرقم أصبح باسم مصر، مضيفاً أن ما حققه المنتخب المصري للسيدات وحصوله علي المركز الثالث يؤكد بأننا قادمون للتربع علي عرش رفع الأثقال للسيدات مكفوفين وأننا سنصبح أحدي الدول المتقدمة في هذه اللعبة، ولو إستمر الإتحاد المصري لرياضات المكفوفين بهذا الحماس وحافظ علي هؤلاء اللاعبين واللاعبات سنحقق رقماً كبيراً عالمياً مستقبلاً.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عوين رئيس الإتحاد المصري لرياضات المكفوفين، بأن تنظيم مثل هذا الحدث هو شرف الكبير في ظل منافسة شرسة وقوية من دول كببرة مثل أوكرانيا وروسيا، وتركيا، وإيران في هذا المجال، قائلاً: "سعيد جداً لما حققه أولادنا، والبطولة القادمة ستشهد تقدما ملحوظا لمنتخبنا خاصة أنه أول منتخب يتم تجمعيه وسيكون لنا شأن كبير في البطولات القادمة، ونحن فى إنتظار معرفة أين ستقام البطولة القادمة لكي يتم الإستعداد لها من الآن".

وعن التنظيم والإيجابيات والسلبيات، قال أحمد عوين إنه تم تنظيم هذه البطولة بشكل جيد جداً، وهذا يعتبر إنجاز لأنها أول مرة تقام في مصر وإفريقيا وهذه شهادة مسئول الاتحاد الدولي للعبة نظام دودو حيث قال: "لو خيروني مرة أخري لتنظيم البطولة في دولة جديدة سأدعم مصر حيث الحضارة والتاريخ والأمن"، وقال عوين: "ما أحزني هو تجاهل وسائل الإعلام من إذاعة البطولة بشكل مباشر، وأيضا تجاهل وزير الشباب حضور الافتتاح أو الختام وكأننا «يتامي» وزارة الشباب والرياضة، وهذا شيء محزن ويدعو للإحباط، ولكن تفوق أولادنا يمحو أي إحباط وحزن"، وتقدم عوين بالشكر إلى كل من ساهم في نجاح البطولة سواء إداريين، أورؤساء لجان أوحكام وخاصة مدير البطولة الكابتن ياسر الجندي.