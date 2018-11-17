صور.. جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة تنقيب عملة "بيتكوين"

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالاشتراك مع الإدارة العامة للاستخبارات الجمركية برئاسة جاد توفيق مباحث ميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة تحويل تنقيب "بيتكوين" بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش السيارات والأمتعة الشخصية الواردة بإدارة الحركة اشتبه حمادة العمده مدير إدارة الاستخبارات فى الراكب ح. ع. ا مصرى الجنسية مالك السيارة رقم ٨٧٠٩٤ د. ى .

وتم تشكيل لجنة لتفتيش السيارة والأمتعة الشخصية من ثروت محمود نورالدين ومحمد مبارك ابراهيم مأمورى الحركة وأحمد جلال ومصطفى هاشم مأمورى التعريفة تحت إشراف حمدى صابر ومحمد محمود مديرى الإدارة.

وبتفتيش السيارة تبين وجود 8 أجهزة تنقيب العملة (بيتكوين) مخفية بين الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 640 ألف جنيه.

قرر مجدى السيد عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 362 لسنة 2018 والتحفظ على المضبوطات. وتم تحرير المحضر بمعرفة.