صور.. افتتاح بازار زوجات الدبلوماسيين الآسيويين الخيرى

كتب: سالى حسام

عقدت جمعية زوجات الدبلوماسيين الآسيويين البازار الخيرى السنوى لها اليوم السبت، وسط إقبال كثيف من الجمهور.

وافتتح البازار إيمان حسب الله زوجة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى مع عدد من زوجات سفراء الدول الآسيوية من المشاركين بالبازار.



البازار

شارك فى البازار وفود من الصين واليابان والهند وباكستان وكوريا الجنوبية وطاجيكستان وكازاخستان والفلبين وتايوان واندونيسيا.

وشملت المعروضات منتجات من الأزياء التقليدية والأكلات الشعبية والحلى الذى تتميز به الدول المشاركة بجانب كتيبات للمساعدة على تعلم لغات الدول المشاركة.



تكريم زوجات الرؤساء

وشهد الافتتاح تكريم السيدة إيمان حسب الله ضيف الشرف فى البازار من قبل أعضاء الجمعية برئاسة زوجة سفير سريلانكا ماندارا يوجاراجان.

تضمن حفل الافتتاح فقرة من الرقصات الشعبية الآسيوية واستعراضات الفنون القتالية.

وقالت ماندارا، إن عائد البازار سيذهب لجهود دعم المرأة والطفل فى مصر حيث يذهب جزء منها لدعم المشروعات الصغيرة مثل المنسوجات والخياطة وتعليم المهن التى يمكن أن تحقق منها النساء استقلال اقتصادى، وجزء منها يذهب لدعم المدارس وتعليم الأيتام هواك جزء موجه لمعيات مساعدة وتأهيل فاقدى البصر حتى يحصلوا على حياة طبيعية.



جانب من الاحتفال



جانب من التكريم



جانب من الحفل