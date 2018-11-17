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صفحة الأزهر الشريف على فيس بوك تحتفى بالطبيب الدكتور مجدى يعقوب

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:04 ص
صفحة الأزهر الشريف على فيس بوك تحتفى بالطبيب الدكتور مجدى يعقوب البروفيسور المصرى الدكتور مجدى يعقوب
كتب لؤى على
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احتفت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على الفيسبوك، اليوم الجمعة، بالبروفيسور المصرى الدكتور مجدي يعقوب، أحد أشهر جراحى القلب فى العالم، حيث نشرت فيديو يتضمن مسيرته العلمية الحافلة، التى جعلته أحد أشهر الأسماء العالمية التى تلألأت فى سماء الطب.
 
وذكرت صفحة الأزهر أن يعقوب درس الطب فى جامعة القاهرة عام 1957 ثم انتقل إلى بريطانيا عام 1962 ومنها إلى شيكاغو بالولايات المتحدة، حيث عين رئيسا لقسم جراحة القلب عام 1972، وأستاذا لجراحة القلب بمستشفى برمتون فى لندن عام 1986، ثم رئيسا لمؤسسة زراعة القلب ببريطانيا عام 1987، وأستاذا لجراحة القلب والصدر بجامعة لندن.
وأوضحت صفحة الأزهر الشريف أن يعقوب حمل لقب "أكثر أطباء العالم إنجازا لعمليات زرع القلب"، كما حرصت الملكة الأسبانية صوفيا على تقليده الميدالية الذهبية تقديرا لتاريخه العلمى، كما حصل يعقوب على لقب "بروفيسور زراعة القلب" عام 1985، ومنحته ملكة بريطانيا لقب "سير" عام 1961، وتم منحه قلادة النيل العظمى عام 2011.
واستعرضت صفحة الأزهر جهود البروفيسور يعقوب الكبيرة فى مجال العمل الخيرى، بدءا من مؤسسة  "سلاسلِ الأمل" التى سعى من خلالها لإجراء جراحات القلب مجانا للمرضى فى الدول النامية، كما أَسّس مركز مجدى يعقوب لأبحاث وجراحات القلب بأسوان عام ٢٠٠٩م، بالإضافة إلى جهوده  فى إنشاء وحدة رعاية متكاملة بمستشفى القصر العينى بمصر لعلاج التشوهات الخلقية فى القلب.
 
 
 

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