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شقيق ساطع النعمانى: أشكر الرئيس والداخلية على سرعة نقل جثمان الشهيد للقاهرة

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:41 م
شقيق ساطع النعمانى: أشكر الرئيس والداخلية على سرعة نقل جثمان الشهيد للقاهرة شقيق الشهيد ساطع النعمانى
كتبت ـ دينا الحسينى
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قدم سراج النعمانى شقيق الشهيد العميد ساطع النعمانى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئاسة الجمهورية، وكذلك قطاعى الإعلام، والعلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية، وقيادات مطار القاهرة الدولى لما بذلوه من جهد لسرعة نقل جثمان الشهيد إلى القاهرة .

 

وقال شقيق الشهيد فى تصريحات صحفية، إن جميع مؤسسات الدولة تابعت مع السفارة المصرية بلندن إنهاء إجراءات خروج الجثمان، وتابعوا لحظة وصوله إلى مطار لندن، وعقب وصول الجثمان إلى القاهرة كان فى استقباله حشد كبير من قيادات وزارة الداخلية ومسئولين بمؤسسات الدولة.

 


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الشهيد ساطع النعماني

ساطع النعماني

العميد ساطع النعماني

جنازه الشهيد ساطع

شقيق ساطع النعماني

جنازة ساطع النعمانى




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