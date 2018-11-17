سقوط 4 متهمين بحوزتهم استروكس وبانجو وهيروين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والبانجو والهيروين بقصد الاتجار.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم " ايهاب .م. م "ى 21 عاما عامل مقيم ابو سلاية – دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى 70 جرام، مبلغ مالى 50 جنيها، هاتف محمول، والمتهم "هيثم .م .م" 33 عاما، عامل مقيم عزبة البركة – دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته 100 قرص مخدر، مبلغ مالى 120 جنيه، والمتهم "محمد .ع .ا" 28 عاما عامل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام، مبلغ مالى 65 جنيها وهاتف محمول، والمتهم "عمر. م .م "ا 21 عاماعامل مقيم المحطة الجديدة - دائرة قسم اول بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى { 80 جرام }، مبلغ مالى 75 جنيها، هاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط، وأقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.