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سقوط 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة طالب فى 6 أكتوبر

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:45 ص
سقوط 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة طالب فى 6 أكتوبر متهم - صورة
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة طالب بالإكراه أثناء استقلاله سيارة أجرة بصحبتهم فى مدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزتهم المسروقات.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا من طالب أفاد فيه أنه أثناء استقلاله سيارة أجرة هدده السائق و3 آخرين بصحبته واستولوا على هاتفين محمول ومبلغ 500 جنيه وبعض الكارنيهات الخاصة به.

وبإجراء التحريات توصل المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر أن 4 عاطلين يترددون على محل هواتف لبيع الهاتفين المسروقات.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.


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