رئيس الوزراء يشكر القائمين على إعداد تقرير الوضع المالى للاتحاد الأفريقى

كتبت هند مختار

فى مداخلة ثانية له اليوم خلال أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يعقد فى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، يومى 17 و18 نوفمبر الجارى، وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشكر للقائمين على إعداد التقرير المقدم إلى القمة حول الوضع المالى للاتحاد الأفريقى، بما فى ذلك صندوق السلام، وتقوية نظام العقوبات بالنسبة للدول التى لا تلتزم بدفع أنصبتها.

وفى هذا الصدد، أعرب مصطفى مدبولى عن ترحيب مصر بما ورد فى التقرير المشار إليه بخصوص وضع حد أقصى لمساهمات الدول المنتمية إلى الشريحة التمويلية الأولى، سواء من حيث اجمالى ما تسدده سنويا أو الحصة الكلية من ميزانية الاتحاد بحيث لا تتعدى 40 مليون دولار، بما فى ذلك المساهمة الخاصة بصندوق السلام، وهو ما يؤدى إلى تقليل المخاطر المرتبطة بتركيز الأعباء على عدد محدود من الدول من ناحية، ويكرس مبدأ الملكية الجماعية للاتحاد من ناحية آخرى.