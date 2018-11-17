حزب أردوغان يسمم جيشه.. 21 حالة تسمم بين الجنود لتناولهم أغذية "فاسدة"

كتب – محمود محيى

من الاعتقال إلى التسمم، تتنوع الممارسات التى ينفذها النظام التركى ضد الجيش، بسبب الحملة العسكرية الفاشلة فى صيف عام 2016 للإطاحة به، فقد أصيب 21 جنديًا بالجيش التركي بحالة تسمم غذائي لتناولهم أغذية فاسدة.

وقالت صحيفة "زمان" التركية، اليوم السبت، إن الجنود المصابون نقلوا إلى قسم الطوارئ بأحد مستشفيات مدينة "مانيسا" غرب تركيا بسبب الاشتباه في تعرضهم للتسمم الغذائي.

وحالات التسمم الغذائي باتت ظاهرة منتشرة بين الجنود، حيث سبق أن تعرض جنود بالجيش لحالات تسمم عديدة، ما يكشف عن تردي خدمات التغذية المقدمة للجنود.

ويقول مراقبون، إن السبب فى ذلك هو إسناد تقديم مثل هذه الخدمات إلى شركات لا تتمتع بالكفاءات المطلوبة، لكونها مقربة من حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، مما يثير الشبهات إلى وجود نزعة انتقامية من جانب النظام التركى ضد جيش البلاد.

وظهرت أعراض التسمم الغذائي على الجنود الأتراك بثكنة العقيد محمد عارف سيحون التابعة للقيادة الأولى لتدريب كتائب الكوماندوز بمدينة ماسينا عقب تناولهم العشاء مساء أمس الجمعة.

ونُقل الجنود الأتراك الواحد والعشرون إلى المستشفى على إثر معاناتهم من صداع وأوجاع في المعدة لتلقي العلاجات اللازمة، وأعلنت إدارة الصحة في مدينة مانيسا في وقت لاحق أن الجنود تعرضوا "لتسمم غذائي".