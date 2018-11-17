video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 08:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حزب أردوغان يسمم جيشه.. 21 حالة تسمم بين الجنود لتناولهم أغذية "فاسدة"

السبت، 17 نوفمبر 2018 07:09 م
حزب أردوغان يسمم جيشه.. 21 حالة تسمم بين الجنود لتناولهم أغذية "فاسدة" جنود أتراك بعد تعرضهم للتسمم
كتب – محمود محيى
إضافة تعليق

من الاعتقال إلى التسمم، تتنوع الممارسات التى ينفذها النظام التركى ضد الجيش، بسبب الحملة العسكرية الفاشلة فى صيف عام 2016 للإطاحة به، فقد أصيب 21 جنديًا بالجيش التركي بحالة تسمم غذائي لتناولهم أغذية فاسدة.

وقالت صحيفة  "زمان" التركية، اليوم السبت، إن الجنود المصابون نقلوا إلى قسم الطوارئ بأحد مستشفيات مدينة "مانيسا" غرب تركيا بسبب الاشتباه في تعرضهم للتسمم الغذائي.

وحالات التسمم الغذائي باتت ظاهرة منتشرة بين الجنود، حيث سبق أن تعرض جنود بالجيش لحالات تسمم عديدة، ما يكشف عن تردي خدمات التغذية المقدمة للجنود.

ويقول مراقبون، إن السبب فى ذلك هو إسناد تقديم مثل هذه الخدمات إلى شركات لا تتمتع بالكفاءات المطلوبة، لكونها مقربة من حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، مما يثير الشبهات إلى وجود نزعة انتقامية من جانب النظام التركى ضد جيش البلاد.

وظهرت أعراض التسمم الغذائي على الجنود الأتراك بثكنة العقيد محمد عارف سيحون التابعة للقيادة الأولى لتدريب كتائب الكوماندوز بمدينة ماسينا عقب تناولهم العشاء مساء أمس الجمعة.

ونُقل الجنود الأتراك الواحد والعشرون إلى المستشفى على إثر معاناتهم من صداع وأوجاع في المعدة لتلقي العلاجات اللازمة، وأعلنت إدارة الصحة في مدينة مانيسا في وقت لاحق أن الجنود تعرضوا "لتسمم غذائي".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3 أزمات تلخص معاناة الأتراك مع أردوغان.. انهيار الاقتصاد يرفع حالات الطلاق ويزيد معاناة سكان القرى الفقيرة.. "أطفال السجون" مأساة جديدة فى زنازين الدكتاتور .. وسياسات النظام تربك علاقات أنقرة مع دول الجوار

اقتصاد أردوغان ينهار.. معدلات التضخم فى تركيا تسجل أعلى مستوى خلال 15 عامًا.. وقف الإنتاج بأكبر محطة كهرباء بالبلاد لمدة عام لأسباب اقتصادية.. والنظام يصادر 1004 شركة بـ22 مليار ليرة بزعم انتماء ملاكها للمعارضة

تركيا

اخبار تركيا

تسمم غذائي

الجيش التركى

اردوغان

جنود اتراك




لا تفوتك
غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة