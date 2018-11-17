حبس 4 أشخاص لفبركتهم فيديو لطبيب بكفر الشيخ للإضرار بسمعته انتقاماً منه

كفر الشيخ – محمد سليمان

قررت نيابة البرلس تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي ، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ ،حبس 4 أشخاص في واقعة فبركة فيديو من داخل عيادة طبيب بالبرلس، للإضرار به في المحضر رقم 5965 لسنة 2018 إداري مركز شرطة البرلس.

تلقى اللواء فريد مصطفى ، مدير أمن كفر الشيخ ، إخطاراً من اللواء محمد عمار ، مدير إدارة البحث الجنائي ، يفيد بتقدم " م . ر" نائب مدير مستشفى برج البرلس، ببلاغاً لرئيس مباحث البرلس ، الرائد محمد أبو الخر ، يفيد بوقوعه في قضية نصب لفبركة فيديو للتشهير به، وأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد أصدقاءه، يطلب منه مقابلته ، وأطلعه على المقطع الإباحي، مُصور في حجرة الكشف بعيادته ومتداول على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، وهو لايعلم عنه شيبئاً ،وطلب من رئيس المباحث معرفة حقيقة الفيديو،وبمتابعة الفيديو ظهر وجه فتاة تبين أنها "ف. ج."، 16 سنة، عاملة في عيادته، وتقدم ببلاغ ضدها يتهمها بفبركة الفيديو مع مجهول لم تظهر صورته، للتشهير به، والإضرار بسمعته.

والقي القبض عليها واعترفت تفصيلياً عقب رؤية وجهها في الفيديو، بقيام أمين مخازن وممرضين يعملون بمستشفى البرلس المركزي ، بتحريضها لتصوير الفيديو" تمثيلاً" بالعيادة دون علم الطبيب ، في مقابل مالي، للإنتقام منه والتشهير به، والإيهام بأنه يمارس الرذيلة مع السيدات في عيادته على عكس الحقيقة، لتقدمه مذكرات ضدهم يتهمهم إنهم يرتكبون أفعالًا منافية للآداب في المستشفى.

وأدلى الطبيب بأقواله في المحضر بأنه سبق وأن رفع مذكرات لمديرية الصحة بقيام المتهمين بأفعال غير أخلاقية بالمستشفى ولم يجد إستجابة على شكواه، فدبروا له الفيديو المفبرك ، للإضرار به ولنقله من المستشفى وتطليق زوجته،وغلق عيادته ، ولكن افتضح أمرهم بإعتراف العاملة لظهور وجهها بالفيديو .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5965 لسنة 2018 إداري مركز شرطة البرلس، وبالعرض على نيابة مركز البرلس قررت حبس المتهمين جميعًا 4 أيام على ذمة التحقيقات