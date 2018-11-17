جامعة طنطا تعلن تشكيل مجلس اتحاد طلاب الجامعة

الغربية – مصطفى عادل

أعلنت جامعة طنطا عن تشكيل مجلس اتحاد طلاب الجامعة بعد إعلان نتائج الانتخابات التى انعقدت تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة ، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأعلن الدكتور الرفاعى مبارك، عن فوز الطالبة روان رشدى من كلية الهندسة برئاسة الاتحاد العام لطلاب الجامعة، وفوز الطالب هشام عميرة من كلية الطب بالأمين العام المساعد.

وفوز محمد الشرشابى من كلية الهندسة أميناً للجنة الرياضية، وعماد قدرى من كلية الزراعة الأمين المساعد، وباهر يوسف من كلية الحقوق أميناً للجنة الاجتماعية، وأبو بكر أحمد من كلية الصيدلة الأمين المساعد، وحسام الششتاوى من كلية الهندسة أميناً للجنة الأسر، ونورهان محمد من كلية التمريض الأمين المساعد ، ومحمود الجوهرى من كلية الاداب أميناً للجنة الثقافية واسلام يحيى من كلية العلوم الأمين المساعد، وأحمد العقدة من كلية التمريض أميناً للجنة الفنية ومحمد العبد من كلية التربية الأمين المساعد، ومصطفى ابراهيم من كلية التربية الرياضية أميناً للجنة الجوالة والخدمة العامة ومحمد جمال من كلية الاداب الأمين المساعد، ومحمود غازى من كلية الهندسة أميناً للجنة العلمية ومحمد ياسر من كلية التجارة الأمين المساعد.