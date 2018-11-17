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توفيق عكاشة: أصل العرب من مصر وينتشرون من المحيط الأطلنطى للخليج العربى

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:15 م
توفيق عكاشة: أصل العرب من مصر وينتشرون من المحيط الأطلنطى للخليج العربى توفيق عكاشة
كتب محسن البديوى
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قال الإعلامى توفيق عكاشة، إن الحصان العربى هو الأول فى العالم، وله تاريخ فى الحروب منذ الفراعنة، مضيفًا أن الحصان العربى لا يختلف عليه إنسان فى العالم، ومرغوب من العالم كله، بينما الإنسان العربى حاله مختلف، و"حاله لا يسر أحد". وذكر أن أصل العرب يبدأ من مصر، وينتشرون من المحيط الأطلنطى غربا إلى الخليج العربى شرقا.

وأضاف "عكاشة" خلال برنامجه "مصر يوم" المذاع على شاشة "الحياة"، أن المنطقة العربية تشهد العديد من المشكلات، وقطر تبحث عن دور فى المنطقة وتسعى لتدمير العرق العربى.

وأشار إلى أن تدهور وضع الإنسان العربى طبيعى فى ظل وجود دولة مثل قطر، بالإضافة إلى انتشار الجهل.


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