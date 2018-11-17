تشكيل لجنة لحل مشاكل المنطقة الجنوبية بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللـــواء احمـــد فـــــؤاد نــائب محـافـظ القــاهــرة للمنطقـة الجنـوبية، علــى اهميـة مشاركة المجتمـــع المــدنــى فــى عمليـة التنميــة بـاعتبارهــا أحــد الاذرع الــرئيسيــة التــــــــى تســاعد فـى النهــوض بـالاقتصـاد القــومى.

وأضاف نائب محافظ القاهرة أنه فى إطار ذلك تم تشكــيل لجنــة تضـم ممثلــى الشــركات الاستثمارية ورؤساء الأحيــاء وشـركات المرافق والمستشـار القـانـــونى للمحـافظة تلتقـى بصـورة نصـف شهــرية لمـناقشـــــة المشــاكل وإيجـاد الحلــول المنـاسبة والسـريعة لهـا، بـالإضـافـة إلــى التعـــاون والتنسيـق بيـن المنطقــة الجنـوبيـة وشــركات الإسكــان لتطــويـــر وتجميـــل الحــدائــق وتنفــيذ حمــلات نظــافــة مشتــركة والتــركيــز علــى اقـامة شوادر لبيــع الخــضراوات والــفاكهــة فـى أمــاكـن تكــدس المــواطنيــن بـأسعــــــار مخفضــة وتكـــون البـــداية بـإقــامـة 4 شـــــوادر .