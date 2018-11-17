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ترامب: إجابة أسئلة مولر عن التدخل الروسى كانت سهلة

السبت، 17 نوفمبر 2018 04:00 ص
ترامب: إجابة أسئلة مولر عن التدخل الروسى كانت سهلة دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجمعة، إنه أكمل "بسهولة شديدة" إجاباته المكتوبة على أسئلة المحقق الخاص روبرت مولر المعنى بالتحقيق فى دور روسيا فى الانتخابات الأمريكية فى 2016 لكنه أضاف أنه لم يرسل تلك الإجابات بعد لمكتب مولر.

وقال ترامب للصحفيين فى البيت الأبيض إنه كتب الإجابات على الأسئلة بنفسه، وأضاف "المحامون الممثلون لى لا يكتبون إجابات. أنا أكتب الإجابات. وجهت لى مجموعة من الأسئلة. وأجبت عليها بسهولة شديدة، ولم يحدد الرئيس متى سيقوم فريقه القانونى بتقديم إجاباته المكتوبة.

وأشار ترامب إلى أن صياغة الأسئلة ربما وضعت خصيصا لتوقع من يجيب عليها فى اتهامات بالشهادة الزور وقال "عليك دائما أن تكون حذرا عندما تجيب على أشخاص لديهم على الأرجح سوء نية. والآن لقد أجبت على تلك الأسئلة بطريقة روتينية جدا".

وتفاوض ترامب ومحاموه مع فريق مولر بشأن طريقة استجواب الرئيس فى إطار التحقيق بما شمل مناقشة مثوله للشهادة شخصيا.

وزاد التوتر المتعلق بالقضية منذ إقالة ترامب الأسبوع الماضى لوزير العدل جيف سيشنز وتعيينه لماثيو ويتيكر فى منصبه بالإنابة وهو ما منحه بصفته من الموالين لترامب إشرافا على تحقيق مولر بدلا من رود روزنستاين الذى كان ثانى أكبر مسؤول فى الوزارة من قبل وكان يملك سلطة على التحقيق.

 

 


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