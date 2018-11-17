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تجديد حبس 18 متهما بـ"نشر أخبار كاذبة" حول الاختفاء القسرى

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:36 م
تجديد حبس 18 متهما بـ"نشر أخبار كاذبة" حول الاختفاء القسرى محكمة - أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس ـ إبراهيم سعيد
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، اليوم السبت، تجديد حبس 18 متهما بالانضمام لـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسرى فى مصر، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما. 

وتمسك الدفاع أثناء نظر تجديد الحبس إخلاء سبيل المتهمين أسوة بمتهمين آخرين علي ذمة القضية تم إخلاء سبيلهم من دوائر أخرى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى حملت رقم 900 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومى، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.

 


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تجديد حبس المتهمين بنشر اخبار كاذبة

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