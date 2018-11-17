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تجديد حبس عامل استولى على 676 بطاقة تموين ذكية بأطفيح

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:21 م
تجديد حبس عامل استولى على 676 بطاقة تموين ذكية بأطفيح محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل لاتهامه بإستخدام بطاقات التموين، بطريقة غير مشروعة للاستيلاء على أموال الدعم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 
 
وردت معلومات للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح تفيد تورط " هشام ع. م" عامل في  تجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بأهالى قريته، وإدخال بيانات وهمية تُفيد حصول أصحاب تلك البطاقات على السلع التموينية الخاصة بهم على غير الحقيقة بالمخالفة للقوانين و اللوائح التموينية المنظمة لهذا الشأن، لتحقيق أرباحاً طائلة بطريقة غير مشروعة .
 
 
وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 676  بطاقة تموين ذكية، وماكينتى صرف خاصة بصرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين.
 
 
وبمواجهته، اعترف بحيازته للبطاقات بقصد إدخال بيانات وهمية تُفيد حصول أصحاب تلك البطاقات على السلع التموينية الخاصة بهم لتحقيق أرباح غير مشروعة، باستخدام الماكينات المضبوطة بحوزته، والخاصة بشقيقه صاحب مخزن بلدى بذات القرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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