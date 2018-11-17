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تأجيل محاكمة محمود نظمى قاتل نجليه بالدقهلية لجلسة 20 يناير

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:46 م
تأجيل محاكمة محمود نظمى قاتل نجليه بالدقهلية لجلسة 20 يناير الأب
الدقهلية شريف الديب
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قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية كل من المستشارين هيثم الضو، ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفى، تأجيل نظر القضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية، والمقيدة برقم 355 جزئى جنايات ميت سلسيل لسنة 2018 والمتهم فيها محمود نظمي السيد، بقتل نجليه ريان ومحمد، الى جلسة 20 يناير القادمز
 
وذلك بعد طلب هيئة الدفاع عن المتهم برئاسة عبد الستار جاد المحامي بالطلب بالاطلاع وتصوير التقارير، الصادرة، من من خبير الخطوط،  تفريغ كاميرات الاعتراف للمتهم وعرضها على موقع وزارة الداخلية.
 
 
 
 
 

 


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