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تأجيل محاكمة متهمة بترويج لعملة مقلدة لـ6 ديسمبر المقبل

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:52 م
تأجيل محاكمة متهمة بترويج لعملة مقلدة لـ6 ديسمبر المقبل محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمة "وفاء محمد" بترويج عملة مقلدة، لجلسة 6 ديسمبر المقبل، لعرض الأوراق على المستشار المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة للوقوف على سبب عدم ضم حرز بمخزن بولاق الدكرور، وفقا للصورة الضوئية للعملات الورقية، مع استمرار حبس المتهمة.

 

وصدر القرلر برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى ومحمود عبد المنعم القرموطى ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.

 

وأسندت النيابة العامة، للمتهمة تهمة حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد للترويج مع علمها بأمر تقليدها، كما ووجهت النيابة تهمة الشروع فى ترويح العملة الورقية المضبوطة.

 

 


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ترويج عملة مقلدة

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