بعد 3 أيام من بدء موسم العمرة والإقبال ما زال ضعيفا

كتبت آمال رسلان

بعد مرور ثلاثة أيام من بدء موسم العمرة الجديد للعام 1440هـ لازال الإقبال ضعيف، حيث لم تتخط أعداد التأشيرات الصادرة حتى الآن من القنصلية السعودية 40 تأشيرة عمرة، وقامت 1140 شركة سياحة بتوثيق عقودها فى غرفة شركات السياحة للمشاركة فى موسم العمرة الحالى 1440هـ، حيث أن باب توثيق العقود لازال مستمرا حتى 10 ديسمبر الجارى وفقا لقرار اللجنة العليا للحج.

وكان الخميس الماضى انطلاق بداية عمرة المولد النبوى بناء على قرار وزارة السياحة بفتح باب العمرة مبكرا، وبدأت شركات السياحة فى تسويق برامجها الخاصة بالعمرة للموسم الجديد، حيث تم مراجعة أوراق حوالى 80 معتمرا تقريبا من قبل وزارة السياحة استعدادا لإصدار تأشيراتهم من القنصلية السعودية.

وتوقع أصحاب الشركات أن تبدأ الأعداد فى التزايد مع الاسبوع الثالث من بدء الموسم، وأكد أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أنه بنهاية شهر نوفمبر الجارى ستصل معدلات التدفق إلى طبيعتها، لافتا أنه لأول مرة منذ ثلاث سنوات تعود رحلات المولد النبوى من جديد، مشددا على أن المهم كان اتخاذ قرار البدء، والسوق بدأ فى الانتظام والشركات تعد أنفسها لموسم طويل، وأيضا المواطنين الراغبين فى أداء موسم المولد النبوى.

وأوضح أن الجميع كان يعتقد أن الموسم سيبدأ متأخرا وفوجئوا بأن اللجنة العليا للحج تضع بداية مبكرة جدا، ولذلك الأمر فقط يحتاج إلى أعادة التسويق والترويج للبرامج الخاصة بالشركات، وعلى نهاية شهر نوفمبر سيكون الإقبال تضاعف على العمرة، لافتا إلى أن البداية والباب مفتوح وموسم المولد النبوى ممتد لـ45 يوما وجميع الرحلات التى ستتجه خلالها هى عمرة المولد النبوى.