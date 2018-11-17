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اليوم.. مطار القاهرة يشهد انطلاق 41 رحلة إلى المدن السياحية المصرية

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:16 ص
اليوم.. مطار القاهرة يشهد انطلاق 41 رحلة إلى المدن السياحية المصرية مطار القاهرة
كتب ــ أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، انطلاق 41 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي، حيث تسير مصر للطيران 35 رحلة جوية إلى الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، في إطار خطة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية، ورحلة واحدة إلى كل من، مدينة برج العرب ومرسي علم وأسيوط وسوهاج.
 
 كما تسير بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولي رحلة واحدة إلى مدينة الأقصر، ورحلتين إلى مدينة شرم الشيخ، ورحلة الى مدينة أسوان ورحلتين إلى مدينة الغردقة. 
 
وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني. 
 
 
وتقوم فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة. 

 


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