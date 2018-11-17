النيابة تعاين موقع قتل شاب بسبب علاقة غير شرعية مع فتاه فى التبين

كتب على عبد الرحمن

انتقل فريق من نيابة حلوان الكلية، إلى مكان قتل شاب على يد والد فتاة وأحد أقاربه، بسبب إقامة المجنى عليه علاقة غير شرعية مع ابنة المتهم، على خلفية رفض أسرتها الزواج منها.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من ربة منزل يفيد تغيب نجلها "م.م" 25 سنة، عامل، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتغيب كان على علاقة بفتاة ورفض أهلها الزواج منها.

وبتقنين الإجراءات والتحريات الأمنية، تبين أن المتغيب أقام علاقة غير شرعية مع الفتاة، وتشاجر على إثرها مع أسرتها، وتبين أن والد الفتاة قام - بمساعدة أحد أقاربه- باستدراج الضحية وقتله ودفن جثته فى منطقة جبلية متاخمة لمدينة التبين.

وعلى الفور تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما العثور على جثة الضحية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.