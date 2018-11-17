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"المرور" تضع كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات بسبب غلق كوبرى الجلاء

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:30 ص
"المرور" تضع كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات بسبب غلق كوبرى الجلاء كاميرات مراقبة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تراقب اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط التحويلات المرورية بسبب غلق كوبرى الجلاء ﻹجراء أعمال إصلاح فواصل لمنع وقوع الحوادث والزحام المرورى خلال فترة الأعمال، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة سير اﻹصلاحات.

 

‏وستكون الأعمال بالنسبة للغلق الجزئى لكوبرى الجلاء مستمرة للساعة 6 صباح الأحد وستكون على مرحلتين كل مرحلة ‫نصف الاتجاه عن طريق غلق حارةه مرورية من كل اتجاه،  مع الاستبقاء على حركة المرور الطولى بالكوبرى، بإجراء تحويلات القادم من ميدان التحرير اتجاه ميدان الجزيرة لا يسمح له بالانحراف يسارا تجاه شارع التحرير اتجاه شارع الجلاء، ويتم التحويل اتجاه شارع سرايا الجزيرة.

 

وسيتجه القادم من شارع مستشفى المعلمين، لا يسمح له بالانحراف يمينا اتجاه كوبرى الجلاء، ويتم الاستكمال اتجاه شارع سرايا الجزيرة أو كوبرى قصر النيل، وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بعد التنسيق مع وكيل قطاع مرور الغرب، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، ووضعت الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.


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