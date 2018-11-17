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المركز الثقافى القبطى يحتفل بالذكرى السادسة لتجليس البابا تواضروس

السبت، 17 نوفمبر 2018 03:19 م
المركز الثقافى القبطى يحتفل بالذكرى السادسة لتجليس البابا تواضروس الأنبا إرميا الأسقف العام
وائل ربيعى
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احتفل المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز، بالذكرى السادسة لتجليس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بحضور عدد من الأساقفة والعاملين بالمركز. 
 
أقيم الاحتفال عقب انتهاء البابا تواضروس الثانى من مشاركته في فعاليات المؤتمر العلمى لمدارس الأحد والذى أقيم بالمركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي، وردد المشاركين في الاحتفالية لحن "إلى منتهى الأعوام"  وقدم الانبا ارميا هدية تذكارية للبابا تواضروس عبارة عن عصا للرعاية فى أجواء من الفرح والمحبة. 
 
وقام قداسة البابا تواضروس الثانى بتقطيع تورتة قدمت له بمناسبة ذكرى جلوسه على الكرسي المرقسي في 18 نوفمبر 2012 خلفا لمثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 من باباوات الاسكندرية.
 
 
 
 
 

 


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