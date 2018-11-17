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القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:57 م
القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية حمله امنيه -ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم "صابر.ع.ع" 43 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض "خنجر" والمتهم "عبدالرحمن.م.ال" 25 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "إسماعيل.م.ع" 20 عاما ميكانيكى سيارات مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "محمد.ع.ح" 32 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "محمود.ع.ا" 21 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "خليفة.ص.د" 29 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "أسامة.ال.م" 36 عاما عاطل ومقيم أبوعطوة بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "محمد.غ.ق" 29 عاما عامل كافتيريا مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "أحمد.ر.ع" 35 عاما عاطل ومقيم سرابيوم بحوزته سلاح أبيض "مطواة".

 بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس. وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.


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