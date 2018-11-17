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العراق : مقتل عدد من عناصر داعش فى غارة شرقى ديالى

السبت، 17 نوفمبر 2018 10:04 ص
العراق : مقتل عدد من عناصر داعش فى غارة شرقى ديالى القوات العراقية
أ ش أ
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أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي ،اليوم السبت، استهداف مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بقصف جوي، شمال شرقي ديالى أسفر عن مقتلهم .

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان ، أوردته قناة  الإخبارية العراقية " إن طيران القوة الجوية العراقية قتل عددا من الإرهابيين الدواعش في قرية زرلوك شمال شرقي ديالى ".

في سياق متصل،أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم السبت، أن عناصرها تمكنوا من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في ناحية بادوش شمال الموصل، مضيفة أن هذه الخلية كانت تعمل على استقطاب عناصر لتشكيل خلايا ارهابية تنشط في المحافظة، وأن عناصرها مطلوبون للقضاء في تهم تتعلق بالارهاب.

 


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العراق

داعش

ديالى




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